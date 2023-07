Ex Colonie, bando deserto Nessuno interessato per gestire la struttura

Bando deserto. La ex colonia Pierazzi di Follonica rimane dunque un sogno incompiuto, almeno per il momento, per la giunta Benini. La storica struttura di Follonica, per la quale era stato pubblicato l’ennesimo bando di gara nei mesi scorsi, sembra destinata a scomparire considerato il già avanzato stato di abbandono e soprattutto l’essenza di soggetti interessati per investire nel recupero. Per la ristrutturazione l’Amministrazione aveva partecipato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri per un progetto di riqualificazione. I fondi, arrivati nel 2021 in seguito allo scorrimento della graduatoria, erano però riservati al recupero delle due torrette laterali all’edificio. Lo step successivo sarebbe stato quello di trovare i soggetti privati interessati al recupero della Colonia marina e a occuparsi della gestione. Nessuno però ha partecipato e dunque l’asta è andata deserta. L’accordo doveva prevedere un project financing per il recupero dell’immobile e la sua gestione, sempre con finalità sociale che il Comune aveva stabilito, non aveva dato i risultati sperati. Tutto da rifare quindi, sperando in un prossimo risultato positivo perchè il tempo segna inesorabilmente le sue mura e più il tempo passa più sarebbe difficile e soprattutto costoso intervenire. "Si allungano inevitabilmente i tempi di recupero dell’ex Colonia – ha iniziato Daniele Pizzichi, consigliere della Lega – E’ facile immaginare che la proposta del comune era complessa e per certi versi insostenibile: due anni fa l’amministrazione comunale aveva ottenuto un finanziamento per circa due milioni di euro per il solo recupero delle due torrette laterali finalizzato all’accoglienza di rifugiati politici e emergenza abitativa. Era evidente sin da subito che anche chi avesse voluto ripristinare il corpo centrale del plesso avrebbe dovuto fare i conti con il vincolo di fatto relegando la colonia ad un uso quasi esclusivamente sociale". Secondo Pizzichi "di fronte ad un’impostazione del genere non era difficile pensare che l’appetibilità dell’operazione di recupero avrebbe potuto ridursi al minimo. E così è stato, segnando l’ennesimo fallimento del sindaco e della Giunta sulla vicenda della Colonia Marina. Un edificio decadente e pericoloso – chiude – le cui condizioni non sono una bella cartolina per una città turistica come quella di Follonica".