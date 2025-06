Evento agli Industri ’TuttiaTeatro’ da venti anni

A vent’anni dalla sua fondazione, l’associazione Tuttiateatro Aps torna in scena al teatro degli Industri, con uno spettacolo celebrativo dal titolo "2050: viaggio in mongolfiera". Ragazzi delle scuole superiori ed universitari, assieme a persone con disabilità, si esibiranno sul palcoscenico per mostrare al pubblico il risultato di un lavoro durato sei mesi, raccontando una storia inedita. A causa di alcuni problemi di natura economica, l’associazione rischia di chiudere i battenti una volta per tutte, dovendo vendere la propria sede con le scenografie al suo interno. A questo si oppongono i ragazzi più giovani della compagnia, che proveranno, anche con l’ausilio di una macchina del tempo, ad arrestare il corso degli eventi.

Sul palco sairanno Aurora Caziolato, Francesco Zanini Ciambotti, Micol Garofano, Simone Solari, Alessio Vacchiano, Eleonora Guelfi, Maria Giulia Pichenino, Gabriele Picchi, Cristina Meacci, Marta Zanini Ciambotti, Lorenzo Simiani, Lorenzo Mussio, Maria Chiara Detti, Costanza Burla, Lorenzo Coradeschi, Benedetto Marchettini, Noemi Verzucoli, Gabriele Sarcoli, Gabriele Gaita, Isabella Ferri, Matteo Marzocchi, Ilaria Giacomelli, Alberto Di Nella, Antonio Di Nella, Paolo Verdiani, Nicola Troncon, Rocco Binaghi, Giulio Rondini, Ginevra Detti, Lucia Ferorelli, Francesco Marconi, Jennifer Pepi, Simona Mellini, Giacomo Mantiglioni, Martina Cecchelli, Greta Di Matteo, Stefano Di Rosa, Yousra Ghaya, Ludovica Lopresti, Rachele Renzetti, Valentina Vescovo, Lorenzo Cossu, Simone Secches, David Nicosia, Gaia Brizzi, Christian Congiu, Davide Isolabella. Dietro le quinte, a supporto dei ragazzi, ci saranno: Laura Ormezzano, Lorenzo Zanini Ciambotti, Luca Peretti, Mirco Dolabella, Chiara Faenzi, Massimo Di Matteo, Claudia Cosimi, Marisa Nanni, Caterina Mori.

Lo spettacolo inizierà alle 20.30 e ha già registrato il tutto esaurito. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno di Irene Dari.