Maremma, gli eventi per la Liberazione: dal festival Resistente alla proiezione di docufilm

Grosseto, 24 aprile 2024 – La Maremma si prepara a celebrare il 25 aprile con tanti eventi. A Grosseto, da oggi a sabato, torna il festival Resistente che quest’anno ha come tema le Frontiere, si svolgerà al Bastione Molino a Vento, sulle Mura Medicee. Si inizia oggi alle 17 con il laboratorio Esploratore per un giorno (per bambini dai 3 anni), a cura di Associazione Prima Educare. Sempre alle 17 è in programma la presentazione del libro "Sulle note di Bella Ciao: il racconto di una vita" a cura di Nadia Pagni. Il libro racconta la vita e lo sguardo sul mondo del compianto Nello Bracalari. Si prosegue alle 18.30 con la presentazione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Dopo un aperitivo e una Cena Resistente si passa alla musica di Kiti, il progetto musicale di Luciano Chiti, accompagnato dalla sua band. A seguire il live dei Leatherette, gruppo bolognese che si è formato nel 2018. In chiusura Sandrino The Killer Dj Set. Clan allestirà venerdì e sabato negli spazi di Molino Hub, il Molino Factory dedicato all’artigianato. Anche la Sezione Anpi "Carla Nespolo" ha messo in programma diversi eventi, come quello al mattino all’Isola del Giglio e nel pomeriggio, a partire dalle 16, a Marina di Grosseto e ad Orbetello. Da domani a domenica al il Cinema Stella di Grosseto, sarà inoltre possibile partecipare alla proiezione del docufilm "Flora", una pellicola sostenuta dall’Anpi anche a livello nazionale.

Il Comune celebra con vari appuntamenti istituzionali la Festa della Liberazione. Domani alle 8.30 al cimitero di Sterpeto la funzione religiosa, commemorazione dei caduti e deposizione corona. Alle 9.30 deposizione delle corone prima al Monumento dei Deportati, poi al Monumento al Partigiano, al monumento ai Caduti e alla lapide ai Caduti partigiani.