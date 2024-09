Eventi in centro. La notte speciale della scienza

E’ in programma oggi la "Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori", l’iniziativa promossa e cofinanziata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca. Con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, celebreranno la Notte dei Ricercatori il Centro della Scienza e della Tecnica, il Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmaceutica, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena, insieme al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, al Polo Culturale Le Clarisse ed al Museo di Storia Naturale della Maremma.

Dalle 17 alle 20 il Museolab racconta la storia di Grosseto e della sua provincia attraverso le ricerche svolte dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali durante gli scavi archeologici nel centro storico della Città e nel suo territorio circostante. Il percorso espositivo del Museolab nasce nel 2004, curato dal Polo Universitario Grossetano con il coordinamento scientifico del professor Riccardo Francovich, con l’intento di creare uno spazio che non sia semplicemente espositivo, ma che riesca ad interagire con il pubblico che vi entra. Per fare ciò si è cercato di studiare dei percorsi che portassero il visitatore a diretto contatto con i materiali conservati e con i risultati della ricerca archeologica. Il percorso narrativo si distende secondo un ordine cronologico inverso, esattamente come l’archeologo procede nell’indagare il terreno, ovvero analizzando per primi gli strati più superficiali che corrispondono ad epoche più recenti e procedendo in profondità verso epoche più remote. Insieme al Museolab, partecipano all’evento i Musei del Centro storico della Città con la visita alle collezioni: il Museo di Storia Naturale della Maremma (dalle 11 alle 15) e il Museo Archeologico e d’arte della Maremma (dalle 17 alle 20). Inoltre verrà offerta una visita guidata alle collezioni archeologiche alle 18.

Alle 16 nel Polo Universitario ci sarà "L’infinitamente piccolo a portata di mano", laboratorio per bambini che potranno utilizzare microscopi e stereoscopi per giocare a ricostruire la struttura del Dna. Gli eventi sono gratuiti.