Etruschi e Romani, zoom sull’archeologia

GROSSETO

Etruschi, Romani e Maremmani, oggi alle 16 nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, 43 si terrà il convegno del ciclo Incontri con le voci dell’archeologia, con ingresso libero e gratuito. Il tema sarà appunto "Etruschi, Romani, Maremmani: fatti archeologici e narrazioni mitologiche", per un evento organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena ed Associazione Archeologica Maremmana.

Relatore sarà il professor Franco Cambi, ordinario di Metodologie della Ricerca Archeologica, Archeologia dei Paesaggi del dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e presidente del corso di laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale. Il professor Cambi si occupa di metodologia della ricerca sui paesaggi di età storica in ambito italiano e mediterraneo, con ricerche in Etruria, Puglia e Sicilia; particolare attenzione è rivolta ai problemi di lettura e di interpretazione della storia dell’insediamento nella lunga durata. Si occupa inoltre di cultura materiale del periodo romano (anfore commerciali) e di archeologia dei cicli produttivi del ferro.