Estelle Casali espone "Presenze" a Massa Marittima, sculture e opere grafiche fino al 20 luglio

Si chiama "Presenze" ed è la prima mostra personale di Estelle Casali, inaugurata nei giorni scorsi. La giovane artista francese in Italia ha approfondito l’arte della scultura. Lavora la materia come se avesse l’anima nelle mani e ogni sua opera modella una presenza vitale che dal profondo emerge e diventa concreta. Oltre alle sculture, espone anche le sue prime opere grafiche, in perfetta coerenza con il messaggio artistico che vuole condividere. La mostra rimane aperta fino al 20 luglio nella Galleria Spaziografico di Vicolo del Ciambellano 7 a Massa Marittima, dalle 17 alle 19.30.