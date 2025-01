Essere più forti anche del fuoco. Pratoranieri tra Pop art e colori: "Rinati grazie allo spirito di tutti"

FOLLONICAL’irriverenza, la vivacità e la potenza visiva della Pop Art. E proprio sul movimento artistico nato negli anni ‘50 che il il rione Pratoranieri punterà nonostante la sfortuna. Sì perchè l’incendio che ha mandato in fumo mesi e mesi di lavoro, non ha scalfito la voglia di esserci. Il carro, in parte danneggiato dall’incendio, celebra infatti la rivoluzione del concetto di arte, portando la cultura popolare e gli oggetti di consumo quotidiano al centro dell’attenzione attraverso l’uso di colori brillanti, immagini iconiche e riferimenti alla cultura di massa. Il carro, ispirato dai grandi maestri della Pop Art, riprende le caratteristiche distintive di questo movimento: forme semplici e stilizzate, ripetizione di immagini e l’uso di colore puro e acceso. Le immagini iconiche di oggetti quotidiani (come lattine di zuppa, bottiglie di soda, fumetti e pubblicità) sono trasfigurate in un contesto artistico, esprimendo la fusione tra il mondo dell’arte e quello della cultura di massa. "Ci saremo e sfileremo con il carro, mascherata a terra e reginetta - inizia il presidente del rione Giacomo Manni - Purtroppo mancheranno i mascheroni che sono stati distrutti dalle fiamme durante l’incidente. In questi giorni comunque abbiamo costruito oggetti che possano decorare il carro. Intorno alla nostra gente rimane una grande energia e l’anima di Pratoranieri. A loro - chiude il presidente Manni - va il mio ringraziamento perchè i giorni dopo sono stati duri. Ma con uno slancio positivo, di allegria e spensieratezza, siamo voluti esserci ad ogni costo".

L’organigramma: presidente Giacomo Manni, Vicepresidente Direzione Carro: Riccardo Giovannetti, Vicepresidente Organizzazione: Marco Ferretti, Consiglieri: Gianni Manni, Marco Palermo, Luca D’Ambrosio, Marco Massai. Tesoreria e magazzino: Marco Palermo, Direzione Artistica: Elisa Martini, Direzione Polistirolo Claudio Mariotti. Carristi: Ivano Santini, Claudio Mariotti, Elisa Martini, Roberto Maggio, Lorenzo Vita, Andrea Vannoni, Gianni Manni, Giacomo Manni, Fabio Cecchini, Cristina Consolaro, Riccardo Giovannetti, Riccardo Bernardini, Marco Tafi, Marco Palermo, Michele Malvezzi, Giusi Rizzo, Gianni Bernardini, Mirko Fritz, Alessandro Rum. Bozzettista: Riccardo Giovannetti con il suo Vicario Lorenzo Vita, Responsabile strutture in ferro: Michele Malvezzi, Direzione Tecnica: Geom. Riccardo Bernardini, Tecnico Audio e Luci: Marco Ferretti. Responsabile Musica e DJ: Marco Massai in Arte Marco Max, Responsabile Video: Antonio Vecchiarelli. Trattorista: Andrea Larini e Alberto Spagnolo. Responsabile Logistica: Marco Tafi. Responsabile Progetto Tecnico: Andrea Petri, Riccardo Mozzi e Riccardo Bernardini. Fotografo Rionale e Selezione Reginetta: Ettore Ducci. Mascherata a Terra: Monica Pesucci, Jenny Guarguaglini, Elisa Martini, Anna Rita Curci, Caterina Spadini, Michele Bernardini, Asia Bernardini, Micol Maggio, Roberto Maggio, Veronica Barbieri, Iris Filja , Angela Campagna, Giusi Rizzo, Virginia Barbieri, Margherita Santini, Sara Pulcini, Sara Barbetti, Aurora Camerini, Aurora Bellini, Anna Fedi, Chiara Toggia, Lorenzo Vita, Riccardo Giovannetti, Gianni Bernardini, Marco Tafi. Collaboratori: Loriano Bartoli, Veronica Barbieri, Claudio Cucini, Pasquale Palumbo, Pierluigi Giovannetti, Johnny Biagini. Chef Rionale: Gianni Manni.