Essere genitori. Incontri con esperti

È in programma domani alle 15, nei locali de La Pesa di Manciano, l’incontro di presentazione di presentazione di "Per mano". Si tratta di un ciclo di incontri gratuito dedicato alla formazione e al supporto alla genitorialità organizzati dal Comune in collaborazione con la Consulta per il sociale. L’obiettivo è offrire alle famiglie strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane che il delicato compito di crescere i figli comporta.

L’incontro di domani sarà con la psicologa Laila Gamberi che presenterà i temi che saranno al centro degli appuntamenti successivi. Si parlerà di come affrontare i capricci, dell’inserimento scolastico, dell’alimentazione, delle emozioni e di tanti altri argomenti utili a supportare al meglio la crescita dei propri figli. Gli incontri sono rivolti ai genitori dei bambini e degli adolescenti. Tra le finalità anche la creazione di un gruppo di auto aiuto di genitori.