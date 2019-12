Follonica (Grosseto), 1 dicembre 2019 - Esplosione all'interno di un garage a Follonica. Nel locale interrato, in via Torricelli a Follonica, un uomo di 33 anni è rimasto seriamente ferito: ha gravissime ustioni. Verrà portato con l'elicottero all'ospedale di Cisanello (Pisa). Al momento non si conoscono le cause dell'esplosione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica per la verifica delle strutture e per garantire la sicurezza dei luoghi I sanitari del 118 sono intervenuti per prestare le prime cure urgenti al ferito.

Notizia in aggiornamento