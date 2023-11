"Esercizio abusivo. Non è una psicologa"

Esercizio abusivo della professione di psicologa. Era questa l’ipotesi di reato con la quale era andata a processo Manuela Bracciali, 70 anni, esperta in psicologia olistica e abilitata come psicopedagoista clinica, e il giudice ha ritenuto fondate le accuse firmando una sentenza di condanna a 9 mesi e 15mila euro di multa (concedendo i benefici di legge). Inoltre, dovrà risarcire l’Ordine regionale degli psicologi e la sentenza dovrà essere pubblicata sul sito del ministero. La vicenda prese il via nel 2018 dopo alcune segnalazioni arrivate proprio all’Ordine degli psicologi in merito all’attività svolta dalla dottoressa Bracciali anche negli anni precedenti al 2018. Dopo l’esposto presentato dall’Ordine professionale, quindi, erano intervenuti i carabinieri del Nas che – fra le altre cose – avevano acquisito alcuni documenti nello studio della dottoressa. L’avvocato difensore della professionista aveva invece respinto ogni accusa sostenendo che era stata rappresentata una realtà dei fatti non corrispondente al vero.