Esce di strada con l’auto Donna incastrata: grave

Incidente ieri nella prima mattinata di ieri fortunatamente meno grave del previsto. Una donna di 66 anni è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto dopo un incidente avvenuto sulla strada provinciale 64 di Civitella Paganico. L’incidente è avvenuto alle 10.35 di ieri mattina. L’auto è uscita di strada e la donna è rimasta incastrata nella vettura dopo che si è ribaltata nella fossetta laterale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 della Asl Toscana sud est che hanno iniziato le prime cure della donna che inizialmente pareva molto grave. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre la donna dalla macchina che era diventata praticamente un rottame. La ferita è stata poi trasferita in codice 2 all’ospedale di Grosseto dall’ambulanza della Misericordia India di Paganico. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e per capire come possa essere stato fatto un incidente del genere. In un primo tempo attivato anche elisoccorso Pegaso che però è ripartito senza ferito a bordo.