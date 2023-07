Esce di strada con la moto a Pratolungo, grave a 60 anni

Paura ieri pomeriggio sulla strada che da Pitigliano conduce a Santa Fiora. In località Pratolungo un uomo di 60 anni ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada. E’ stato anche sbalzato dal mezzo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Pegaso 2 che lo ha trasportato alle Scotte. Non è in pericolo di vita. Sul posto carabinieri, l’ambulanza della croce Rossa di Pitigliano e i Carabinieri. Altro incidente intorno alle 8 di ieri mattina sull’Aurelia, tra Albinia e Orbetello. A scontrarsi sono stati un tir e un’auto che procedevano nella stessa direzione. Entrambi erano diretti verso sud.

A un certo punto il camion si è leggermente spostato e ha urtato l’auto. In mezzo c’erano dei ciclisti e uno di loro è caduto in terra.

L’uomo caduto è stato portato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. All’uomo stati applicati alcuni punti di sutura. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Orbetello per i rilievi e l’ambulanza del 118.