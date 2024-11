"Esame" con esito positivo. Certificazioni ambientali Emas ok

Il Comune di Follonica ha ottenuto il rinnovo delle certificazioni ambientali Emas con esito positivo, senza alcuna rilevazione di non conformità. Un risultato che conferma l’impegno dell’Amministrazione verso una gestione sostenibile delle risorse e la tutela dell’ambiente. Tra gli aspetti più apprezzati, spiccano gli obiettivi di miglioramento della nuova politica ambientale, in particolare il lavoro condotto per affrontare le criticità del depuratore in merito alle emissioni odorigene.

Questi interventi hanno portato all’avvio del progetto di abbattimento e di individuazione di misure per il contenimento degli allagamenti e per la messa in sicurezza dei sottopassi. Interventi che sono già stati pianificati per il triennio 2025-2027, segnando un percorso chiaro per il futuro. "L’Amministrazione comunale – dichiara il vicesindaco con delega all’ambiente, Danilo Baietti – esprime un particolare ringraziamento alla dottoressa Pieraccioli che ha coordinato, negli obiettivi e nella raccolta dati, gli uffici comunali per il raggiungimento di questo importante obiettivo che è anche un parametro premiante per l’ottenimento di finanziamenti e per il mantenimento delle assegnazioni Fee". Un riconoscimento è stato rivolto anche al consigliere comunale con deleghe alle infrastrutture verdi, alla gestione delle acque di pioggia e del depuratore, Sandro Marrini. "Si tratta di argomenti estremamente importanti per la città – interviene Marrini –. L’amministrazione sta lavorando quotidianamente per risolvere la questione degli allagamenti dei sottopassi. Non saranno chiacchiere, ma fatti concreti. Anche per quanto riguarda il depuratore lavoriamo attivamente con l’Acquedotto del Fiora, per capire come intervenire e risolvere il problema il prima possibile. Non c’è più tempo, ce n’è stato anche troppo. L’amministrazione sta seguendo moltissimo la situazione e speriamo al più presto di dare nuove risposte ai cittadini".

Viola Bertaccini