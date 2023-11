Lutto nel mondo della moda: è morto Davide Renne, direttore creativo di "Moschino". Renne era nato a Follonica 46 anni fa. Inizialmente avrebbe voluto diventare architetto ma poi ha cambiato strada, frequentando il Polimoda di Firenze. Lunedì era stato operato a Milano per un problema al cuore. Dopo tre giorni di terapia intensiva non ce l’ha fatta. Il 46enne era molto conosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori, aveva guidato per vent’anni l’ufficio "stile donna" di Gucci con il ruolo di head designer for Womenswear sotto la guida di Alessandro Michele e prima ancora di Frida Giannini. Nel suo passato un’altra grande esperienza lavorativa 24 anni fa all’ ufficio stile di Alessandro Dell’Acqua. Conosciuto come gran lavoratore era giovane solare e dinamico, la moda perde un grande personaggio: avrebbe dovuto presentare la sua prima collezione di Moschino nel febbraio 2024. "Non ci sono parole - ha detto Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe Spa - per descrivere l’incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, pieni di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è stato in grado di farsi subito amare e rispettare. A noi resta oggi la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato".