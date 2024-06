Eolico in Toscana, nuovo decreto del governo. "Verso il blocco, sospiro di sollievo"

Grosseto, 7 giugno 2024 – Almeno per ora in gran parte della Toscana si possono installare pale eoliche e pannelli fotovoltaici, previa valutazione della Regione ma in futuro potrebbe non essere più così. Il nuovo decreto del governo renderebbe quasi impossibile l’installazione di aerogeneratori e pannelli fotovoltaici in Toscana. La bozza del documento è stata inviata dal Ministero dell’Ambiente alle Regioni e stabilisce una regola, al di là poi dei vincoli che fisseranno le regioni per definire le aree non idonee a questi tipi di impianti. C’è però questa regola da cui si parte. Vengono considerate aree inidonee tutte quelle all’interno dei beni vincolati dal Codice del Paesaggio, boschi inclusi. Rispetto a questo vincolo il fotovoltaico si può installare a 500 metri i distanza l’eolico a 3 chilometri. In Toscana non c’è un crinale lontano più di tre chilometri dal bosco. Zero opportunità quindi per mettere nuove pale, qualche briciola per il fotovoltaico.

Ancora si parla di bozza ma in Maremma i sindaci dei Comuni coinvolti tirano un sospiro di sollievo. Il primo cittadino di Manciano, Mirco Morini sta lottando contro due progetti di parchi eolici, per un totale di 16 pale da 200 metri d’altezza ciascuna. Sul progetto che dovrebbe insediarsi in località Montauto, la Giunta regionale ha riscontrato: "Carenze e criticità progettuali tali da non consentire l’espressione di un parere regionale conclusivo sulle componenti Paesaggio e Vegetazione flora fauna e biodiversità". La Regione suggerisce ancora una volta al Ministero di chiedere ulteriori approfondimenti. "No all’eolico da noi – commenta Morini – l’ho sempre sostenuto. La Maremma è una terra che viene apprezzata per il paesaggio e l’ambiente". Anche a Pitigliano il tema dell’eolico è attuale. "Aspettiamo di capire meglio – dice il sindaco Giovanni Gentili – ma se questo fosse l’indirizzo del governo per noi sarebbe una manna dal cielo, perché metterebbe un freno ai progetti di eolico presentati sul nostro territorio e quelli vicini".

Nicola Ciuffoletti