Ente Bilaterale Turismo: "Centro servizi efficace. Lo dimostrano i numeri"

Il turismo è un settore in continua evoluzione e c’è sempre più bisogno di incontri e tavoli di confronto. Il Comitato di Gestione del Centro Servizi di Grosseto dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscana ha accolto il nuovo presidente regionale Federico Pieragnoli (Fipe) il quale – accompagnato dal nuovo vice Alessandro Gualtieri (Fisascat Cisl) – ha fatto visita all’ufficio grossetano.

E’ stata l’occasione per un confronto e lo scambio di numerose idee da parte della compagine sociale composta da Federalberghi, Confcommercio Fipe, Faita, Fisascat Cisl, Filcams Cgil e UilTuCS e di come migliorare sempre di più i servizi del ufficio maremmano, sia per quanto riguarda l’assistenza alle aziende iscritte all’Ebtt sia agli aiuti per i lavoratori.

"Siamo felici ed orgogliosi di sapere che il nostro centro servizi – ha detto Eleonora Angeli coordinatore del centro servizi per Federalberghi –, sia uno degli uffici di riferimento della provincia di Grosseto. D’altronde i numeri forniti dal regionale parlano chiaro, solo per puntualizzare che lo scorso anno abbiamo avuto 303 offerte di lavoro, circa 500 curriculum inviati e oltre 270 colloqui nelle aziende, nonché 202 assunzioni successive, direi un bel numero considerando la difficoltà a reperire il personale. Vorrei aggiungere che i nostri corsi di formazione sono sempre affollati e a volte non bastano per le richieste che abbiamo. Insomma il nostro Centro Servizi di Grosseto è uno dei fiori all’occhiello dell’Ebtt, cercheremo di migliorare tutto ciò che possa portar beneficio alle aziende e ai lavoratori soprattutto con il welfare".

Un’anticipazione è arrivata da Pier Paolo Micci della Filcams Cgil (coordinatore per la parte sindacale Filcams – Fisascat- Uil Tucs). Micci anticipa che al livello regionale, quest’anno, dopo un’attenta riflessione fatta da tutte le parti sociali, visti ed analizzati i risultati della precedente Borsa lavoro, non sarà possibile per la ristrettezza dei tempi organizzare come programmato tre "mini borse lavoro", per venire incontro alle diverse esigenze dei territori.

L’alternativa saranno degli open-day in cui le aziende singolarmente interessate al reclutamento del personale, saranno fisicamente presenti nella sede dell’Ente Bilaterale, per fare colloqui con il personale.