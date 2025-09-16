Endoscopia digestiva. L’equipe di Biscontri attiva anche sull’Amiata

Si rafforza la rete sanitaria territoriale nel campo dell’endoscopia digestiva: l’equipe del dottor Marco Biscontri è operativa anche nell’ospedale di Castel del Piano.

Le prestazioni endoscopiche e le visite gastroenterologiche erogate nella struttura amiatina rientrano ora ufficialmente nell’attività di rete già avviata a Massa Marittima, in supporto alla Uosd di Endoscopia digestiva diretta dal dottor Tommaso Balestracci.

L’estensione della rete consente di offrire prestazioni diagnostiche di qualità ai cittadini dei territori grossetani, riducendo la necessità di lunghi spostamenti e garantendo un accesso più equo e capillare ai servizi sanitari. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare l’efficienza complessiva del sistema, riducendo le liste d’attesa, e dall’altro alleggerire il carico di lavoro dell’ospedale di Grosseto, migliorando la gestione delle risorse e il servizio al paziente.

"Abbiamo così esteso il raggio d’azione dei professionisti che operano all’ospedale di Grosseto – commenta il dottor Marco Biscontri, direttore della Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Grosseto e ora anche della Uosd di Castel del Piano – andando a soddisfare la domanda diagnostica su più presidi ospedalieri del territorio. Si tratta di un principio importante, perché consente di consolidare e valorizzare le competenze presenti nei diversi luoghi di cura".

Un modello organizzativo che punta non solo alla migliore gestione delle risorse, ma anche a una maggiore efficacia nell’attività di prevenzione delle patologie dell’apparato digerente, grazie a una diagnosi più tempestiva e vicina alle comunità locali.