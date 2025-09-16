Immobile al centro di una disputa: "C’è un’ordinanza di inabitabilità e una di sgombero non eseguita"

ROCCASTRADADopo un’ordinanza di inabitabilità e due di sgombero, la seconda a rettifica della precedente, perché riportava un numero di mappale dell’immobile errato, a ieri nulla è accaduto. Cioè l’immobile non è stato sgomberato. Si tratta di una struttura, dichiarata appunto inabitabile, di proprietà di un’azienda agricola, dove vivono alcune persone e che comporta, per la piccola strada di accesso, non privata, ma a servizio di altri residenti, un aumento di mezzi che una simile via non può sopportare essendo molto stretta.

Questo è quanto è stato scritto anche in un esposto presentato da uno dei residenti della strada che si trova a Sticciano Scalo, via San Giuseppe. Documento che ha dato il via a un controllo dei carabinieri, che il 26 maggio scorso hanno eseguito un accertamento nell’immobile indicato, cui è seguita l’ordinanza del sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, di ’inabitabilità’, ma non dalla contestuale ordinanza di sgombero. Che è arrivata un po’ più tardi il 2 luglio, con 45 giorni di tempo concessi per eseguirla, pare per una richiesta di proroga presentata dalla proprietà dell’immobile. C’era però un errore non di poco conto, nel documento: era errata l’indicazione del mappale relativo all’immobile.

Quindi, di fatto, inefficace. Il residente che aveva presentato l’esposto lo fa presente formalmente all’amministrazione comunale, che dopo 15 giorni lo corregge, emettendo una seconda ordinanza di sgombero, il 17 luglio scorso, dando tempo alla proprietà trenta giorni per eseguirlo. Giorni che sono abbondantemente trascorsi. Ma niente sembra essere cambiato. Cioè i mezzi continuano a transitare e via San Giuseppe continua a essere ’affollata’ e ritenuta pericolosa dai residenti.

Due gli aspetti: un’ordinanza di sgombero di un immobile inabitabile non eseguita, comporta che se accade qualcosa a chi vi è dentro e lo utilizza, le responsabilità non ricadono solo su chi non ha eseguito. Secondo, i residenti della strada sono esasperati da una condizione che "non è tollerabile – dicono - per una via che certo non è nata per il continuo viavai che si è creato dopo che quell’immobile ha cominciato a essere utilizzato così intensamente". Nello stessa zona, sempre il 26 maggio, quando ci fu l’accesso dei militari dell’Arma, fu scoperta anche una discarica di scarti provenienti dall’edilizia. Cumulo posto sotto sequestro dai carabinieri stessi, con successiva segnalazione, come di consueto, all’autorità giudiziaria.