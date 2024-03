Emergenza, "eliporto" sulla strada. Il Pegaso atterra sulla provinciale

Non ci sono piazzole nelle vicinanze e l’elicottero, in volo per soccorrere una persona, è stato costretto ad atterrare sulla carreggiata dalla Strada Provinciale 74 Pitigliano – Santa Fiora, in un tratto di strada che attraversa il comune di Sorano. L’episodio è accaduto ieri mattina, intorno alle 9, Pegaso è stato attivato per soccorrere un uomo di 74 anni che vive in una casa nelle campagne della frazione di San Giovanni delle Contee (comune di Sorano). Una zona dove a malapena si arriva con le automobili. L’uomo ha accusato un malore ed è stato fondamentale l’intervento dell’elisoccorso grazie al quale è stato trasportato alle Scotte di Siena. Tutto però è stato reso un po’ più complicato dall’assenza di una piazzola d’atterraggio nelle vicinanze di questo paesino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Croce Rossa di Pitigliano e a supporto il gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di Sorano che ha dato una mano anche nelle attività di atterraggio in sicurezza. Grazie a Pegaso il settantaquattrenne in tempi brevi è stato trasferirlo a Siena, dove si trova uno dei principali ospedali della Toscana. L’atterraggio sulla Strada provinciale 74 ha richiesto però il temporaneo blocco del traffico nell’area limitrofa al paese di San Giovanni delle Contee. Le automobili sono rimaste in coda per circa 30 minuti e solo dopo la ripartenza dell’elicottero la strada è stata nuovamente aperta. Episodi come quello di ieri, fortunatamente, non si verificano spesso però è pur vero che per gli abitanti dei paesi delle aree interne, come è ad esempio è San Giovanni delle Contee ma più in generale il comune di Sorano, è sempre più frequente l’intervento dell’elisoccorso in quanto gli ospedali principali che sono Grosseto e Siena, non si possono raggiungere in tempi relativamente brevi, anche per mancanza di infrastrutture viarie adeguate. Nello specifico per gli abitanti del comune di Sorano raggiungere Siena passando per la Cassia è diventato un viaggio molto lungo (circa 2 ore). I tempi si sono ulteriormente allungati a causa della chiusura per lavori della galleria Le Chiavi sulla SS2 Cassia, che collega la Val d’Orcia alla Val di Paglia e la provincia di Siena al Lazio. Per raggiungere l’ospedale di Grosseto il tragitto è relativamente più breve, ma si parla sempre di un’ora e mezza di auto.

Nicola Ciuffoletti