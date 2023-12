Emergency, una mostra racconta i soccorsi nel Mediterraneo

Da giovedì al 6 gennaio nelle ex scuole elementari di Scansano sarà possibile visitare gratuitamente la mostra "Life Support. La nave di Emergency". L’esposizione è organizzata dal gruppo di volontari Maremma di Emergency per raccontare le attività della Life Support, la nave di ricerca e soccorso dell’associazione che è in mare da dicembre 2022. La mostra racconta, attraverso immagini scattate dai fotografi saliti a bordo, il lavoro di Emergency nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono oltre 22mila le persone morte o disperse dal 2014. Una media di sei persone al giorno. Le fotografie e i visori 360° permettono di capire meglio l’attività di una nave Sar, l’impegno dello staff a bordo, cosa succede durante un’operazione di salvataggio e le storie dei naufraghi soccorsi. Il percorso si articolerà attraverso le immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo, Giorgio Dirindin e Francesco Pistilli.