Elezioni amministrative. Sandro Poli è il candidato di Lega, Fi e Italia Viva

Sandro Poli è il candidato sindaco di Massa Marittima su cui Italia Viva, Forza Italia, Udc, Noi Moderati e Lega hanno fatto convergere la propria indicazione, al termine di una scelta che aveva visto in campo tre nomi proposti dall’associazione Fare. Da sempre vicino al mondo civico, Sandro Poli è molto conosciuto in città. Ingegnere meccanico ha lavorato a lungo nelle miniere della zona, per poi passare a dirigere le piattaforme esplorative dell’Agip in Italia e all’estero. Successivamente ha diretto l’operatività di un’importante azienda italo-egiziana di cui era anche membro del consiglio di amministrazione. Ha guidato inoltre le attività di ricerca scientifica e tecnologica per conto dell’Agip, collaborando con prestigiosi atenei nazionali e come docente di corsi di formazione. Rientrato a Massa Marittima nel 2009 si è impegnato nel mondo culturale, associativo e del sociale, divenendo presidente del Rotary, presidente del Falusi, del coro polifonico di Santa Barbara, rettore della Società dei Terzieri Massetani. "Già da alcuni mesi – ricordano i rappresentanti dei cinque partiti – gli esponenti di varie forze politiche si sono ritrovati a Massa Marittima per costruire una lista civica alternativa all’attuale maggioranza che guida l’amministrazione. E’ stato deciso all’unanimità di creare una collaborazione con Fare, realtà radicata e presente sul territorio comunale, battendosi per il ripristino del Distretto socio-sanitario della Colline Metallifere e per il potenziamento del locale ospedale. Per questo – concludono i coordinatori locali – abbiamo deciso di convergere su una candidatura che consideriamo di spessore". E il giorno prima della candidatura, Poli era stato colpito da un grave lutto: la morte della moglie Deanna Soldini, che aveva 74 anni.