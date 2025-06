Laguna in festival. Oggi e domani i primi eventi

ORBETELLO

Al via ’Laguna in festival’: oggi e domani la danza è protagonista in piazza Giovanni Paolo II, nel centro storico di Orbetello a partire dalle 21, con il primo dei tre appuntamenti organizzati dal Comune di Orbetello, con la fondamentale collaborazione delle scuole di danza del territorio e della Pro Loco Lagunare. Oggi e domani ci sarà il primo di tre eventi che condividono sport, arte e cultura in un connubio perfetto. Una location speciale che quest’anno sarà piazza Giovanni Paolo II, ed è in questo splendido scenario e con un palco imponente, che si esibiranno le atlete della ASD Costa D’Argento Danza dirette da Patrizia Porti. "Questa amministrazione in collaborazione con la Pro Loco Lagunare Orbetello, – sottolinea il consigliere delegato Ivan Poccia (foto) – ha fortemente voluto questi eventi e li ha sostenuti con un impegno importante. E’ stata una bella collaborazione fra uffici, associazioni e Pro Loco Lagunare che ci ha permesso di realizzare questi che, sono certo, saranno eventi unici e di livello". Si prosegue il 20 e il 21 giugno con il Centro Studi Danza Orbetello di Martina Bernabini che presenta, ancora nella splendida cornice di piazza Giovanni Paolo II alle 21, lo spettacolo ’Una Fiaba senza, tempo: un amore oltre le apparenze’ per chiudere il 29 giugno, nella stessa location a partire dalle 20.30, con il Galà della Costa d’Argento promosso dalla Deborah Fitness Club, che prevede ginnastica artistica a corpo libero, danza moderna, contemporanea e molto altro ed è aperto anche ad atleti diversamente abili: "Come Pro Loco Lagunare – spiega il presidente Lorenzo Scateni – siamo molto felici di aver partecipato alla realizzazione di questo primo festival".