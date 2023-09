"Elezioni 2024 a Massa Marittima: Giovannetti, Pinzuti e altre novità"

Verso le elezioni 2024 a Massa ma ancora tutto tace. Chi sarà il successore di Giuntini? È la domanda che nella piazza in molti si fanno e vengono espresse le più disparate ipotesi tra le quali si fa largo anche l’eventualità di correre per un terzo mandato qualora sia approvata la legge che lo consente. Cosa che sembra dai mormorii della piazza esclusa dall’attuale primo cittadino ed allora si fanno altri nomi tra i quali un ritorno di Lidia Bai e alla lista si aggiungono altre candidature tra le quali la più gettonata è quella di Maurizio Giovannetti attuale vicesindaco e Irene Marconi assessora alla Cultura. Ma la rosa dei candidati di centrosinistra non si esaurisce qui si parla anche di eventuali proposte esterne come quella di Barbara Pinzuti, (già gettonata su Follonica), che potrebbe essere una vera e propria new entry in completa discontinuità con il passato. Sugli altri versanti idem dal centrodestra ancora nessun nome è emerso probabilmente per attendere un assetto complessivo da valutare sui molti comuni chiamati al voto. "Massa Comune", la compagine più votata nella precedente tornata e Tavolo della Salute, pur non esprimendo candidature ha sciolto le riserve aprendosi ad un confronto con le altre realtà presenti e optando da subito per una figura civica punto forte in continuità con le precedenti tornate elettorali. Poi a sinistra il Pci che potrebbe ripresentarsi con una propria proposta con alleanze aperte al confronto per costruire un alternativa.