Eletto il nuovo consiglio dell’associazione : "Cantine nel Tufo"

È stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione "Cantine nel Tufo" con le seguenti cariche: presidente Emanuele Bacci, vicepresidente Davide Cioni, segretario Giacomo Ceccariglia e tesoriere Giulia Micci. Inoltre, fanno parte del gruppo in veste di consiglieri Giulia Cenna, Mattia Conti, Samuele Ferri, Samuele Ferini, Francesco Franci, Camilla Groppi e Francesca Maratea. Con l’occasione il nuovo consiglio ringrazia quello uscente per il lavoro svolto e per aver mantenuto in vita l’associazione.