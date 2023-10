Edilizia acrobatica per il restauro

Palazzo Collacchioni si rifà il look con l’edilizia acrobatica. Sono terminate le operazioni di manutenzione per il monumento del borgo del capoluogo. Sono terminate le operazioni di manutenzione per Palazzo Collacchioni compiute da alcune ditte specializzate in edilizia acrobatica. "Proseguono gli interventi – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – di recupero e valorizzazione delle infrastrutture nel territorio. Tutelare e ammodernare i nostri spazi è un atto fondamentale, ed è stato interessante poter apprezzare lo svolgimento delle operazioni tramite le tecniche dell’edilizia acrobatica". "Dobbiamo continuare – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – a lavorare in questa direzione. Sempre in questi giorni, infatti, è stato sistemato l’ultimo tratto della strada comunale dell’Abbadia e parte della pavimentazione del marciapiede, nei pressi della scuola elementare, a Capalbio Scalo".