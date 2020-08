Sono sei a oggi le ecoballe recuperate nel mare del golfo di Follonica (Grosseto) dall'inizio delle operazioni - avviate il 6 agosto - condotte dalla Marina militare e coordinate dal dipartimento ella Protezione civile. Il 22 luglio scorso, si ricorda, «è stato deliberato lo stato di emergenza, della durata di sei mesi, per la situazione di criticità ambientale legata alla dispersione di ecoballe di combustibile solido secondario avvenuta cinque anni fa, nelle acque prospicienti la costa toscana, a seguito di un incidente della Motonave Ivy. In totale, le ecoballe cadute in mare erano 56: di queste, 16 sono state recuperate incidentalmente da pescatori nel corso degli anni o si sono spiaggiate. Per fronteggiare l'emergenza, è stato nominato coordinatore degli interventi ;il capo del dipartimento della Protezione civile», inoltre, «con l'ordinanza n. 685, sono stati individuati, in qualità di soggetti attuatori, il ministero della Difesa - Marina militare, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la Regione Toscana».

