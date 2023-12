Ecco un altro regalo di "Insieme in Rosa". Donate a senologia le borse porta-drenaggi

Un altro dono all’ospedale Misericordia di Grosseto da parte della onlus "Insieme in Rosa. Le "fatine", volontarie, di "Insieme in Rosa onlus" hanno donato al reparto di Chirurgia senologica cinquecento borsine, in tnt (tessuto non tessuto) con tracolla.

"Un piccolo gesto per rendere migliore la degenza nella fase post operatoria che è stato possibile grazie alle donazioni di questo anno – spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa che ricorda anche – come questa sia la seconda volta che doniamo porta-drenaggi alla Chirurgia senologica. Sappiamo – aggiunge – che sono molto richieste dalle pazienti e usate, anche quando vanno a casa e hanno ancora i drenaggi, quindi ci siamo adoperate per realizzarle".

"Un supporto importante per le pazienti operate al seno che arriva a ridosso del Natale – dichiarano Maria Grazia Pieraccini e Maria Cristina Pacchiarotti, entrambe della Chirurga senologica – e dimostra la sensibilità dell’associazione nei confronti di tutte quelle persone che devono subire un intervento chirurgico".

"Una donazione che arriva nel mese di dicembre – sottolinea il direttore dell’ospedale Michele Dentamaro – in occasione delle festività natalizie. Un dono importante per le nostre pazienti che mi porta a ringraziare l’associazione ‘Insieme in Rosa’, ma anche i professionisti dell’ospedale che garantiscono le cure". Oltre alle fatine era presente anche Simona Corridori infermiera coordinatrice di Chirurgia generale.