Ecco "Solid-Olio". Raccogliere le olive negli spazi pubblici

Il Consiglio comunale dei giovani, guidato da Flaminia Rinaldi, e la Consulta comunale per le politiche sociali, presieduta da Francesco Orsini, hanno organizzato per domani un evento molto speciale. Si chiama "Solid-Olio – il nocciolino della questione" e si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione sul valore delle olive, intese non solo come risorsa naturale ma anche come simbolo di tradizione e condivisione. L’idea principale che ha mosso gli organizzatori è quella di creare un momento di incontro tra generazioni, in cui i più giovani possano apprendere, da chi ha sulle spalle qualche primavera, la cultura legata alla coltivazione e alla raccolta delle olive, un patrimonio del territorio comunale di Pitigliano. L’evento prevede anche un momento di raccolta. L’appuntamento per i partecipanti è alle 9.30 in via Gervasi per raccogliere le olive negli spazi pubblici. Tutte le olive raccolte saranno trasformate in olio, che sarà quindi donato in beneficenza. Un gesto questo caritatevole che promuoverà così il valore della generosità. "Vorremmo – spiegano gli organizzatori di questa iniziativa – inoltre, proporre un progetto di adozione uliveti: un’iniziativa che permetta ai cittadini, giovani e adulti, di ‘adottare’ un uliveto comunale, impegnandosi a prendersene cura durante l’anno, creando un legame tra persone e natura". Hanno collaborato all’iniziativa anche il consigliere comunale di minoranza, Mario Testa e il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, Alessandro Polidori. Importante è anche il contributo operativo dato dalla Cantina Sociale di Pitigliano, che effettuerà la molitura delle olive.