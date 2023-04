Ecco la lista di Roberto Cerulli Tutti i nomi

Roberto Cerulli annuncia i 16 nomi della sua lista. Il candidato sindaco è pronto ad aprire ufficialmente la campagna elettorale assieme alla sua squadra. Che sarà formata da Chiara Ballerano (22 anni, cameriera), Leonardo Bosa (30 anni, dipendente pubblico), Veronica Bracci (33 anni, docente di Musica), Ilaria Ciavattini (43 anni, imprenditrice), Valerio Costagliola (48 anni, piccolo imprenditore), Mirko Costaglione (31 anni, libero professionista), Rodolfo Costanzo (66 anni, pensionato), Santi Dubbiosi detto Pappone (71 anni, pensionato), Anna Laura Fedele (36 anni, dipendente Caaf Cgil), Alina Loffredo (42 anni, operatrice settore accoglienza), Marco Nieto (43 anni, dirigente bancario), Elena Pelli (38 anni, docente in scienze motorie), Maria Sabatini (47 anni, commessa), Silvia Sclano (48 anni, avvocatoimprenditrice), Fiovo Terramoccia (57 anni, artigiano edile) e Claudio Vitelli (47 anni, imprenditore). Cerulli presenterà la sua lista al pubblico questo pomeriggio alle 18 a Porto Ercole in piazza Regina d’Olanda e domani alle 18 in piazza Anselmi a Porto Santo Stefano. "Tutte persone competenti e generose – sottolinea Cerulli –. Dovranno essere tutti ‘terminali’ delle nostre comunità, rappresentare e raccogliere i bisogni, comunicare e informare la popolazione. Inizio ufficialmente la mia campagna elettorale proprio a Porto Ercole per le mie radici. Non c’è mai stato un sindaco portoercolese. Amo e vivo l’Argentario come una vera e unica realtà comunitaria. Sarò il sindaco, mezzo portercolese, che tanti si aspettano da tempo. Il mio cuore batte due volte, una volta per Porto Ercole e una volta per Porto Santo Stefano, il territorio dell’Argentario che mi ha dato tante opportunità".