Ecco "Inu-Oh" il film d’animazione di Masaaki Yuas

Due appuntamenti speciali al cinema Stella per "Inu-Oh", il film d’animazione di Masaaki Yuasa, candidato ai Golden Globe 2023.

Oltre alla normale programmazione – con "Foglie al vento" di Kaurismak e "Il maestro giardiniere" di Schrader – oggi e lunedì 1° gennaio alle 19 la sala di via Mameli ospita questo gioiello dell’animazione giapponese. Il film è ambientato nel Giappone medievale, periodo Muromachi (1336-1573). "Inu-Oh" è un artista antesignano del moderno teatro noh. Nato con caratteristiche fisiche anomale, cresciuto all’aperto come un cane, ha ereditato il talento del padre per il teatro ed è in grado di usare le sue peculiari caratteristiche fisiche per danzare in modo innovativo. Tomona è un monaco suonatore di biwa, vittima di una maledizione che lo ha reso orfano di padre e cieco. I due si incontrano nella capitale Kyoto e iniziano a esibirsi insieme. Orario proiezioni: "Inu-Oh" oggi e lunedì 1° gennaio alle 19, "Foglie al vento" oggi alle 17 e lunedì 1° gennaio alle 21.15. "Il maestro giardiniere" oggi alle 21.15 e lunedì 1° gennaio alle 17.