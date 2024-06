Ecco il nuovo album di Quartiere Coffee. Musica live di scena alla Sala Eden

Una grande serata di musica animerà oggi la Sala Eden, in occasione della presentazione del nuovo album dei Quartiere Coffee "La mia terra". Ad aprire l’evento, ad ingresso gratuito e realizzato dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, in collaborazione con l’istituzione Le Mura e con il patrocinio del Comune di Grosseto, saranno alle 21 gli Underdogz, seguiti da Lamar e da Meri Lu Jacket. Tre esibizioni che accompagneranno gli spettatori fino alle 22.30 quando sul palco saliranno i Quartiere Coffee. Un disco, il loro, ricco di suoni, contaminazioni, stili, ma soprattutto di collaborazioni di prestigio: "La mia terra", brano che dà titolo all’album, vede la partecipazione di Tonino Carotone, ma all’interno del disco si trovano anche collaborazioni con Finaz della Bandabardò, con il talentuoso Forelock e un featuring epico con gli Israel Vibration la storica reggae band di Kingston Giamaica. Gli Underdogz sono un progetto collettivo, risultato del talento congiunto di quattro artisti: MatMa (rapper/producer), Pyè (rapper), Shu Ha Ri (rapper), Jack Chan (rapper). Un modo per esprimere la propria identità individuale, ma anche la forza del loro legame come gruppo. Lamar nasce tra le colline della provincia toscana. La costante ricerca di nuovi sound caratterizza l’artista, che trova nel rap, il terreno per sperimentare il suo racconto di vita quotidiana, tra ansie, amori impossibili e viaggi interiori. Infine Meri Lu Jacket, cantante, compositrice e musicista, che si distingue per uno stile unico e personale. Da pochi giorni ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo "Can’t control myself". Le sue esibizioni sono caratterizzate da una straordinaria energia e capacità di mescolare diversi stili musicali.