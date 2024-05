Ecco il gelato "ecosostenibile". Fondazione Its Eat premiata a Cibus

La Fondazione Its Eat di Grosseto vince il premio al Cibus 2024, i ragazzi del corso Agrifuture 4.0 premiati per un progetto su gelato ecosostenibile. Nei giorni scorsi si è svolta la 14esima edizione di Ecotrophelia Italia, la competizione per studenti universitari e Its, organizzata da Federalimentare che mira a valorizzare l’innovazione alimentare attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari industriali. L’evento organizzato all’interno di Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parma, rappresenta un appuntamento di estrema importanza per il settore agroalimentare e ha visto tra i 5 team finalisti gli studenti Aksel Ariani, Michela Lauletta, Giulia La Rossa, Aron Bazri e Niccolò Conti del corso Agrifuture 4.0 dell’Its Fondazione Eat (Eccellenza Agroalimentare Toscana), capitanati dal professor Alessio Cappelli. La giuria di esperti composta da accademici, imprenditori e rappresentanti del mondo dell’industria alimentare, delle professioni e della ricerca ha attribuito il primo premio agli studenti che hanno presentato Legum-Ato2, il gelato a base di fagioli con copertura in cioccolato fondente, perfetto come dessert e come snack. Il gusto e la scelta sostenibile, le caratteristiche dello stecco, edibile al 100%, e il packaging, che può essere "piantato" e dare vita a nuove piante sono risultati gli elementi determinanti per l’aggiudicazione del premio. "La formazione Its è la risposta alla richiesta, da parte di imprese e mondo del lavoro, di personale altamente qualificato e pronto fin da subito ad entrare nel processo produttivo. Questo è possibile – spiega la direttrice Paola Parmeggiani – grazie alla proposta che prevede didattica esperienziale e laboratoriale che mette gli studenti al centro, offrendo esperienze dirette e progetti concreti che li preparano per il mondo professionale". La giuria ha elogiato l’approccio eco-sostenibile e la versatilità del prodotto, riconoscendone il potenziale per una commercializzazione su vasta scala e l’adattabilità a diversi target di consumatori. Fondazione Its Eat si inserisce attivamente nel contesto nazionale dell’istruzione tecnica superiore, contribuendo al rilancio del settore. Grazie al Pnrr il sistema degli Its ha registrato un significativo incremento di corsi e investimenti. L’Its Fondazione Eat si prepara ora a rappresentare l’Italia nella finale europea del concorso a Parigi, nel mese di ottobre, nella manifestazione fieristica Sial.