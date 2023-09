Ecco i pacchetti sportivi al "Riva Toscana Resort"

Il "Riva Toscana Golf Resort & Spa" a Follonica, dove gli amanti del green realizzano il sogno di colpire la pallina guardando un golfo che si tinge di rosso al tramonto, aggiunge una serie di pacchetti per tutti gli amanti della disciplina del golf. Il resort è votato all’amore per la natura e al rispetto della biodiversità, forse per la sua posizione straordinaria, o forse perché è impossibile rimanere indifferenti davanti a caprioli, daini, lepri, anatre selvatiche e ibis, che vivono liberi e che può facilmente capitare di scorgere in questo angolo rigoglioso. La tenuta è punteggiata da 2500 olivi da cui si produce un delizioso olio bio: proprio per questo sono banditi i prodotti chimici sia per il trattamento dei campi da golf sia per il resort, ma vengono privilegiati prodotti bio. Il pacchetto Stay & Play around Tuscany propone soggiorno e Green fee illimitati 18 buche a Riva Toscana o altri campi del Consorzio Maremma- Punta Ala, Il Pelagone, Argentario e anche Terme di Saturnia.