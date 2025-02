"E’ un progetto che fa crescere"

"Anche quest’anno – dice Francesco Carri, presidente di Banca Tema – rinnoviamo la nostra collaborazione per l’iniziativa ‘Cronisti in classe’, in quanto siamo convinti che sia un progetto con un impatto importante sotto il profilo formativo e culturale per i ragazzi delle nostre scuole. La sinergia tra i diversi soggetti coinvolti crea valore per la comunità e aiuta le nuove generazioni ad orientarsi meglio nell’offerta informativa che li circonda. Attraverso questo progetto, i ragazzi diventano protagonisti attivi nella costruzione della notizia e del giornale e si confrontano con temi di grande attualità, come la sostenibilità e il rispetto delle risorse naturali. In questo ambito, il ‘premio speciale green’ rappresenta un’opportunità per approfondire temi ambientali legati al risparmio energetico e all’economia circolare".

"Il quotidiano – dice il direttore generale Fabio Becherini – rappresenta oggi uno dei pochi strumenti di approfondimento della realtà che ci circonda ed è quanto mai utile per districarsi nel sovraccarico di informazioni a cui siamo tutti sottoposti ogni giorno. Soprattutto i giovani – e tra loro, in special modo, i nativi digitali – rischiano di avere una percezione ‘alterata’ del mondo, riconducibile, in gran parte, al rapporto con la tecnologia e con i social media in particolare. Spesso i ragazzi hanno bisogno di un aiuto nella gestione e nell’interpretazione delle informazioni con cui vengono a contatto ed educarli alla lettura del giornale rappresenta un modo per avvicinarli a contenuti di qualità. Per questo sosteniamo di anno in anno l’iniziativa promossa da La Nazione e doniamo alle classi vincitrici un tablet per le attività didattiche, nella consapevolezza che il buon uso degli strumenti tecnologici, abbinato a letture di qualità, sviluppi il senso critico dei ragazzi".