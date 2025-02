"E’ un momento importante. Siate curiosi, fate domande"

"E’ attraverso la curiosità che si impara e si migliora il nostro modo di essere". E’ questo il messaggio che ha voluto lasciare la direttrice del Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, Daniela Cardelli, all’inizio del primo appuntamento dei tirocini formativi degli studenti. "Non abbiate difficoltà durante il tirocinio a fare domande – ha proseguito –. Insieme alla formazione che avete già fatto è importante che impariate come si utilizzano i dispositivi ai fini della vostra sicurezza. Il tirocinio è un momento molto importante nelle nostre professioni perché rappresenta il 30% dei crediti formativi universitari, quindi é un impegno importante perché la nostra professione si basa sull’apprendimento basato sull’esperienza che si traduce in tre fondamenti: osservare, imitare e rielaborare dopo che si è provato, successivamente alle competenze acquisite nelle lezioni accademiche. Nel tirocinio c’è l’apprendimento professionale che vi garantisce l’idoneità all’attività. E’ anche un percorso nell’esame abilitante, nel quale viene fatta un’attività imitativa di simulazione di una situazione concreta, che post laurea offre la possibilità di esercitare dopo l’iscrizione all’Ordine specifico. Approfittate delle competenze, dovete essere come delle spugne. Datevi da fare. Abbiamo ampliato i corsi di laurea insieme alle università, i posti sono diventati 6 in più per logopedia, 10 in più per i fisioterapisti, 10 in più per i tecnici di laboratorio e 15 in più per i tecnici di radiologia".