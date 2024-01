E’ scomparso. Sergio Marri. Oggi i funerali

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Sergio Marri, (nella foto) molto conosciuto per la sua attività professionale di perito agrario che ha esercitato dal 1951 al 2015. Marri, 92 anni, si è spento ieri mattina.

Decano dei periti agrari, Marri aveva anche ricoperto il ruolo di presidente del Collegio provinciale e quando decise che era giunto il momento di godersi una meritata pensione il Collegio, nel salutarlo, lo definì "una pietra miliare della professione". Una professione che lui ha svolto negli anni più intensi del nostro territorio in questo settore, il periodo – insomma – della riforma e dell’Ente Maremma.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nel cimitero di Sterpeto. Alla moglie Grazia, ai figli Alessandro e Marta e ai familiari le condoglianze de La Nazione.