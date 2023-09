E’ scomparso Rapezzi. Fu dirigente della Dc

Cordoglio per la scomparsa di Franco Rapezzi, 83 anni, roccastradino, per anni esponente provinciale della ex Dc e con incarichi in Enti pubblici. "Nel dolore – scrivono alcuni amici, fra i quali Hubert Corsi – esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e insieme ricordiamo una persona semplice, leale e generosa che si è sempre spesa per gli altri. Un uomo probo, un amministratore pubblico preparato e responsabile, un politico impegnato a lottare per le idee di libertà, di democrazia, di giustizia sociale, disponibile al dialogo e nel confronto mite, ma fermo, che ha rappresentato la cifra ideale del percorso costruttivo della Dc alla guida del Paese, di cui Rapezzi era esponente provinciale". Rapezzi aveva anche ricoperto incarichi pubblici in Provincia ed a Roccastrada, e come dirigente Dc era stato impegnato nel Dipartimento Enti locali, uno degli incarichi più importanti e delicati negli assetti di tutte le giunte comunali della provincia. I funerali oggi alle 15.30, nella chiesa di Roccastrada.