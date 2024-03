E’ morta Oliva Rabai Cicaloni esponente della cucina locale

E’ morta Oliva Rabai, moglie di Amelio Cicaloni fondatore insieme ai fratelli dell’omonimo ristorante e mamma di Nello e Anna Rita Cicaloni. Dal 1956 al 2006 ha cucinato per intere generazioni che passavano prima dal ristorante notturno in fondo a via della Pace e poi dal 1984 ai "Tre lampioni" in via Adamello, oggi gestito dal figlio e dalla nuora Gigliola. "La notizia della morte di Oliva ci addolora profondamente – hanno detto il presidente e il direttore di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari e Gabriella Orlando, alla notizia della morte di Oliva Rabai Cicaloni –. Il suo ristorante è stato un punto di riferimento importante anche per la nostra associazione, in special modo nei tempi in cui il figlio Nello Cicaloni è stato tra i nostri dirigenti più attivi. In questo momento di grande dolore abbracciamo con sincera amicizia Nello e sua moglie Gigliola, partecipando al loro lutto e a quello dei loro famigliari. La città di Grosseto perde una grande donna e una cuoca davvero straordinaria".