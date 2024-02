E’ morta a 18 anni la figlia di Anna Claudia Cartoni

Aveva scritto per lei un libro, "Irene sta carina". Anna Claudia Cartoni è scomparsa nel mare dell’Argentario il 23 luglio del 2023: nell’impatto tra il motoscafo di un gruppo di turisti danesi e la barca a vela condotta da Fernando Manzo, il marito della donna, lei fu inghiottita dal mare dopo quel terribile impatto. Aveva 60 anni e nello schianto morì anche uno degli amici che erano a bordo della barca, Andrea Giorgio Coen, 59 anni, antiquario di via Margutta. Anna Claudia aveva lasciato la figlia, nata con una grave disabilità, a casa quel giorno. L’ex ginnasta romana, che non è mai stata trovata, aveva dedicato la sua vita a quella ragazzina sfortunata che è morta (non aveva ancora compiuto diciotto anni) qualche giorno fa. Dalla morte della mamma, la giovane Irene era stata accudita con amore dalla nonna materna e da un’infermiera, fino al tragico epilogo. L’inchiesta per stabile le responsabilità di quel tragico incidente è sempre aperta.