E’ l’ora di "Agitiamoci". Musica stasera al parco

"Il concerto sarà una gran festa di arte e musica per celebrare i valori costituzionali e antifascisti". E’ tutto pronto per la maratona musicale organizzata dalla Grande Alleanza Democratica e Antifascista al Parco dell’Ombrone a Grosseto a partire dalle 17 dal titolo "Agitiamoci, Concerto antifascista: fai sentire la tua voce". La Grande Alleanza Democratica e Antifascista ad oggi conta l’adesione di oltre 20 fra associazioni, organizzazioni politiche e sindacali. "Non nasce per contrastare singole iniziative, per quanto sgradevoli, come la festa nazionale di Casapound – che fortunatamente rimane un appuntamento di nicchia per amanti della chincaglieria neofascista – ma per promuovere un’operazione culturale di valorizzazione dei principi democratici e costituzionali e contrastare qualunque forma di intolleranza o sopraffazione di matrice neofascista, che attualmente appaiono sdoganate da una politica di governo a dir poco tollerante" - hanno aggiunto. All’appello della hanno aderito diversi sindaci della Provincia di Grosseto, tra i quali Federico Balocchi (Santa Fiora), Alessandra Biondi (Civitella Paganico), Gabriele Fusini (Magliano in Toscana), Bice Ginesi (Scansano), Francesco Limatola (Roccastrada), Irene Marconi (Massa Marittima), Iacopo Marini (Arcidosso), Luciano Monaci (Cinigiano), Elena Nappi (Castiglione della Pescaia), Cinzia Pieraccini (Castel del Piano), Armando Schiaffino (Isola del Giglio), Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo), Stefania Ulivieri (Gavorrano), Nicola Verruzzi (Montieri).