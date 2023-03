E intanto noi possiamo fare tante cose Ballare, cantare, praticare sport e salire sul palco

La scuola è tante cose e quella che vorremmo ci dovrebbe permettere di cantare, suonare, ballare, saltare e divertirci e non solo studiare, ci dovrebbe far sentire liberi di esprimerci e aiutare a credere nei nostri sogni. La nostra scuola da qualche tempo prova a farlo, permettendoci di restare con in nostri compagni, con compagni di altre classi e di età diverse oltre l’orario canonico che ci vede impegnati dalle 8 alle 13. In alcuni giorni della settimana restiamo a pranzo, a scuola, in attesa degli insegnanti che danno vita al progetto "ScuolAperta", coinvolgendoci in lezioni di spagnolo, di danze latino-americane, facendoci correre dietro al pallone da basket o saltare sotto la rete del campo di pallavolo e non è finita qui! Si può scegliere di imparare a suonare il sassofono, la tromba o le percussioni e provare a cimentarsi con tutti gli strumenti per capire cosa ci piace veramente. Il venerdì possiamo fare teatro e per dare un tocco di autenticità a quanto stiamo facendo, l’attività si svolge in un teatro vero, il Teatro comunale di Gavorrano! Non potevano mancare i corsi di creatività artistica, durante i quali liberiamo le emozioni con forme, colori, carte colorate, pennelli, matite e tutto ciò che lo spirito creativo ci suggerisce. Questa è la scuola che vogliamo.