E’ clima Palio per tutto l’anno. Il Valle ristruttura il "Levante". Pilarella è già in allenamento

Mancano nove mesi al Palio marinaro dell’Argentario edizione 2024 e tre ne sono passati dall’ultimo Ferragosto, ma i rioni sono già al lavoro per farsi trovare pronti in vista della prossima rassegna remiera. Il vincitore dell’ultimo Palio, il rione Valle, sta ultimando i lavori di ristrutturazione al suo guzzo di allenamento, il Levante. Non si tratta di uno dei quattro battelli che partecipano alla manifestazione nello Stadio di Turchese, che sono conservati per l’inverno in uno dei capannoni dell’ex Aeronautica militare a Porto Santo Stefano. Bensì dell’imbarcazione con cui l’armo biancoceleste si allena nel periodo invernale e nella preparazione che precede la consegna ufficiale dei guzzi Libeccio, Scirocco, Maestrale e Grecale.

Levante, il battello di proprietà del Valle, è in ristrutturazione all’interno del Cantiere navale dell’Argentario, sotto le attente cure degli appassionati e tifosi del rione che stanno lavorando per ridare, entro poche settimane, il guzzo di allenamento ai propri vogatori. Un’opera portata avanti da Simone Fanciulli, Riccardo Passaniti, Francesco Terramoccia, Luigi Rispoli, Luca Landini e Jury Scotto.

"Il guzzo aveva bisogno di una ristrutturazione – dice Simone Fanciulli –. Entrava molta acqua quando veniva messo a mare, quest’anno stiamo continuando un lavoro già iniziato nel 2018 per la tenuta stagna. È stato telato secondo il volere dell’assemblea del Valle, dunque il guzzo avrà così una colorazione bianca e non con il classico colore del coppale. Contiamo che l’imbarcazione sia pronta entro fine novembre. Noi lo facciamo per passione per il rione Valle, pur non essendo nel consiglio direttivo".

Nel frattempo, il rione Pilarella è stato il primo a mettere in acqua il battello (nella foto) per una prima uscita con il proprio equipaggio che, allo stato attuale delle cose, dovrebbe prendere parte al prossimo Palio Marinaro dell’Argentario. L’armo biancorossoblù lancia così il guanto di sfida ai campioni in carica del Valle, che nell’ultima edizione sono riusciti a tornare alla vittoria dopo un lungo periodo di attesa. Nonostante manchino appunto nove mesi al prossimo Palio marinaro dell’Argentario, i rioni si preparano alla sfida e sono già pronti a dare battaglia, per dare a tutti i contradaioli un’altra festa come solo questa rassegna sa regalare.

Andrea Capitani