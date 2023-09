Dune, due giorni tra istallazioni e arte a Grosseto: scopri l'arte nella natura!

Per una settimana il Parco della Maremma, nell’area della Femminella lungo un percorso di oltre un chilometro che parte dalla spiaggia e si inoltra all’interno del paesaggio maremmano, è stato invaso da 40 artisti, curatori, filmaker e ricercatori 3D, tecnici e guide ambientali per la quinta edizione del Campus creativo di arte nella natura "Dune - Arti Paesaggi Utopie", che si apre al pubblico per due giorni e due notti: oggi e domani, dalle 9 alle 23. Un’edizione speciale quella di quest’anno, con un record di partecipazione: hanno lavorato fianco a fianco artisti invitati dal curatore, giovani talenti Under 35 selezionati da una open call nazionale. Per gli artisti è stato un tempo di creazione unico, ispirati e coinvolti dalla natura incontaminata della Maremma, in un grande gruppo che ha valorizzato e fatto crescere relazioni, rinnovato e cresciuto competenze, scambi tra saperi e generazioni diverse: un patrimonio che ognuno si porterà nel cuore al ritorno a casa e che per i molti grossetani che hanno partecipato, giovani e mono giovani, resta un bene raro e prezioso. Per gli spettatori sarà un’esperienza immersiva e coinvolgente, un modo insolito e sorprendente di vivere la natura e il territorio nei suoi angoli più misteriosi e affascinanti.