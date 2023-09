Duecento telecamere. Questo l’obiettivo per il triennio 2023-2025

Aumentano le telecamere in città per accrescere la sicurezza. La Giunta comunale del Comune di Grosseto ha approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica ed economica di evoluzione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale. Saranno, dunque, circa duecento le nuove telecamere che complessivamente risulteranno installate al termine del triennio 2023-2025, per un valore complessivo di spesa di oltre 260 mila euro.

"Con questa approvazione prevediamo un’evoluzione del sistema di videosorveglianza comunale, operando scelte di integrazione e sostituzione di telecamere obsolete, che andranno ad incrementare il controllo in zone di particolare interesse storico piuttosto che in aree periferiche della città e delle frazioni".

Ad affermare questo sono il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza e alla polizia municipale Riccardo Megale.

"Un’azione – proseguono il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Megale – che è stata studiata insieme alla Polizia Municipale, e che è il frutto della necessità di prevenire e contrastare i comportamenti che minacciano la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché di vigilare e rendere più sicuro anche il traffico urbano".