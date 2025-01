Due risse e minorenni intossicati

Tutto sommato è stato un San Silvestro "tranquillo". Anche se alla vigilia i timori non erano pochi, alla fine sono stati "soltanto" 72 gli accessi al Pronto soccorso dell’ospedale della Misericordia. Che proprio per la sera "più lunga dell’anno" aveva aumentato il personale al lavoro per fronteggiare le eventuali emergenze. Venti infatti sono stati gli accessi prima della mezzanotte e 52 dalla mezzanotte in poi. Tra questi sono stati sette gli interventi a a causa di "inntossicazione alcolica". Tra chi aveva alzato un po’ troppo il gomito anche due minorenni che sono stati trasportati da alcuni amici all’ospedale. Per loro un ricovero veloce.

Ma non solo alcol nella notte di Capodanno. Le Forze dell’ordine sono intervenute anche per sedare due risse che sono scoppiate in città. Alcune delle persone coinvolte nelle due risse sono dovute ricorrere alla cure mediche del Pronto soccorso, ma le ferite non erano gravi. Fortunatamente quest’anno nessuno ha riportato ferite causate dallo scoppio di petardi e giochi pirotecnici che comunque, sono stati esplosi in grandissima quantità in tutte le zone della città. Uno spettacolo che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Già dalla mattina di ieri, il primo giorno dell’anno, gli operai di Sei Toscana hanno pulito tutti i residui sulle strade dei fuochi pirotecnici che erano stati esplosi in grande quantità. Imponente anche il servizio di pattugliamento delle Forze dell’ordine. Carabinieri, Polizia e anche la Polizia municipale, nelle zone sensibili della città, hanno effettuato decine di posti di blocco.