Due protocolli in Prefettura. Più legalità e trasparenza. E nuovo sistema antirapina

Due importanti protocolli d’intesa sono stati siglati in Prefettura proprio ieri mattina. Il primo tra la Prefettura e la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno è nato per prevenire il pericolo d’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico sano. In particolare, la Camera metterà gratuitamente a disposizione della Prefettura e delle forze di polizia la piattaforma informatica Regionale Explorer (Rex), realizzata appositamente per l’antimafia a livello nazionale dalla società camerale InfoCamere, che offre informazioni finanziarie, societarie ed anagrafiche in grado di coadiuvare le attività di analisi per verificare la sussistenza dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata. "Con la banca dati del sistema camerale mettiamo a disposizione di Prefettura, Polizia, Carabinieri e Finanza dati e informazioni utili per agire tempestivamente a tutela del sistema economico territoriale e della legalità – ha detto il presidente della Cciaa, Riccardo Breda – Vogliamo accrescere nella provincia di Grosseto il livello della prevenzione antimafia". "Con questa stipula – ha detto il Prefetto, Paola Berardino - potremo disporre di uno strumento di analisi in più, importante per intercettare, e dunque prevenire, le possibili ingerenze illecite della criminalità organizzata nel sistema economico provinciale". Un ulteriore protocollo è stato firmato dalla Prefettura, dalla Camera di Commercio e da Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Questo accordo sul sistema di video-allarme antirapina dà attuazione a livello locale al Protocollo Quadro nazionale sottoscritto dal Ministero dell’Interno: obbiettivo è favorire la massima diffusione e lo sviluppo operativo del sistema che consentirà alle forze di Polizia di ottenere segnalazioni di allarme, nonché la visione e l’eventuale controllo delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza installati negli esercizi commerciali e le imprese aderenti all’iniziativa.