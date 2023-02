Due persone senza fissa dimora sono state ricoverate per dormire, la scorsa notte, nella foresteria-rifugio che Croce Rossa Italiana, in un locale messo a diosposizione dal Comune di Orbetello ha allestito nel centro storico cittadino. L’emergenza è scattatta quando due pattuglie, una della stessa Cri e la seconda della Misericordia hanno trovato due cittadini, uno nel territorio di Monte Argentario e la seconda in quello di Orbetello,due persone, uomini, un albanese ed un rumeno infreddolito e semi congelati. Sono stati entrambi trasferiti nalla casa rifugio dove hanno dormito per la notte, per poi uscire la mattina. Per questi interventi esiste un protocollo firmato tra Comuni, direzione di zona della asl sud est e le associazioni di volontariato. Le due persone sono state in compagnia di un volontario Cri Comitato Costa d’Argento.