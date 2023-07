Due artisti di fama internazionale Oggi il piano di Mastrini, domani Campi

Dopo il fortunatissimo inizio stagione con la sessione dedicata ai "Concerti del Granduca", la parte estiva del 33° festival "Music & Wine" entra nel vivo con due spettacoli di altissimo spessore e allo stesso tempo adatti ad ogni tipologia di pubblico che si terranno in provincia di Grosseto nel prossimo weekend. Si inizia oggi alle 21,15 quando al Castello di Porrona approderà il tour 2023 di Maurizio Mastrini, eclettico pianista di livello internazionale con il suo spettacolo "Baci" (commissionato e dedicato dalla Perugina in occasione del centenario dei famosissimi Baci) che affascinerà e coinvolgerà il pubblico con un concerto tutto incentrato sulla dolcezza della musica, con un repertorio assolutamente originale e coinvolgente. Mastrini è definito dalla critica come uno dei maggiori pianisti e compositori del panorama musicale internazionale. La sera successiva, domani sarà la volta di un altro astro del concertismo internazionale, questa volta interamente declinato sulla fisarmonica, strumento italiano per eccellenza come il pianoforte. Alle 21,15 sul sagrato della chiesa di Istia d’Ombrone si esibirà infatti l’acclamato campione mondiale della fisarmonica Gianluca Campi con uno straordinario e virtuosistico programma che spazierà dagli autori classici Vivaldi, Strauss e Paganini fino alle colonne sonore di Bacalov e Nino Rota per concludersi poi con una parte del programma tutta dedicata ad Astor Piazzolla e ai suoi tanghi più famosi. Anche il vino, partner storico del festival, farà la sua parte sia attraverso presentazioni che degustazioni. I due spettacoli, come del resto tutto il Festival, sono organizzati dall’Associazione Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.