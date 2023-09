Droga nell’autovettura. Scappa nel bosco

I carabinieri di Follonica, durante un giro di perlustrazione nelle zone boschive del comune di Gavorrano segnalate come aree di spaccio, hanno trovato un’auto con all’interno delle dosi di cocaina. La vettura era stata notata dai carabinieri ferma al bordo di una strada secondaria: la macchina era aperta, ma non c’era nessuno. I Carabinieri hanno quindi percorso una stradina sterrata che si insinua nel bosco, incrociando poco dopo un giovane a piedi, che alla vista dei militari, è scappato macchia, tanto da non essere più trovato. I carabinieri intervenuti sono alla fine ritornati dove avevano notato la macchina abbandonata, che si trovava ancora lì sul posto. Da una sommaria verifica esterna, i militari hanno notato all’interno dell’abitacolo un piccolo involucro, che dopo essere stato recuperato ed analizzato, si è verificato essere cocaina. Lo stupefacente è stato quindi sequestrato, al momento a carico di ignoti, mentre la vettura, senza assicurazione, è stata rimossa e sequestrata.