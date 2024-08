Droga nascosta nell’auto. Due ragazzi patteggiano 4 mesi

Erano in auto, probabilmente dopo una serata trascorsa in compagnia nella zona dell’Argentario. E stavano fumando un po’ di hashish. Non si erano accorti che quell’auto parcheggiata aveva destato le attenzioni dei carabinieri di Orbetello che stavano pattugliando la zona come da protocollo in questi giorni di intenso traffico non solo sulle strade principali, ma anche nelle altre della provincia. I militari hanno deciso di procedere al controllo più specifico dell’auto e hanno trovato nascosti 44 grammi di hashish e 42 grammi di anfetamine. E anche 800 euro in contanti. I due, Diego Agostini, 24enne residente a Capalbio e un 19enne di Prato, Alessio Agostini, che era in vacanza, avevano nascosto la droga nel cambio dell’auto, sono stati arrestati e portati nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Grosseto. I carabinieri si erano accorti che qualcosa non andava perchè quell’auto era stata parcheggiata a bordo della strada in maniera sospetta: all’interno questi due ragazzi (difesi dagli avvocati Alessandro Oliva e Leonardo Latini) che alla vista dei carabinieri hanno immediatamente mostrato un po’ di nervosismo. Ad insospettire i militari è stato l’odore acre di hashish che proveniva dall’auto dei due occupanti che comunque non hanno assolutamente opposto resistenza quando i militari hanno iniziato la perquisizione alla ricerca di droga. I due finiti in manette hanno ieri pomeriggio, durante il processo per Direttissima, patteggiato la pena su indicazione dei due legali. Il giudice Stramenga li ha condannati a quattro mesi (pena sospesa) e a 688 euro di multa ciascuno.